أصالة نصري تخرج عن صمتها أخيرا وهذه هي رسالتها بعد أزمة تعاطيها للكوكايين

ونشرت أصالة، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بعد يوم كامل عن الواقعة، وفور وصولها إلى منزلها في العاصمة المصرية القاهرة طمأنت من خلالها جمهورها ومحبيها، وأكدت أنه بقدر ما كانت الساعات الطويلة الماضية قاسية وصعبة عليها، إلا أنّها فرحت بالمحبة والاهتمام والثقة التي غمرها بها الجمهور.

واللّافت في الموضوع أن جواب الفنانة السّورية، لم يأتي في مستوى توقعات الجمهور الذي طالبها بتفسيرات لما حدث معها، فهي لازالت تلتزم الصّمت حيال شرح حيثيّات توقيفها وضبط كميّة من المخدّرات بحوزتها.

ونشير إلى أنّ السلطات اللبنانية أوقفت، مساء الأحد الفارط، الفنانة السّورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أثناء توجهها إلى القاهرة، إثر العثور على غرامين من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، لتفرج عنها بعد ساعات طويلة بشرط أن تخضع مرّة ثانية لتحليل تعاطي المخدرات.