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الشّاب فضيل ومحمّد عساف يطلقان أغنية "راني" على اليوتيوب

نشر يوم 2017/06/27 10768 0 إيمان.ض الشّاب فضيل ومحمّد عساف يطلقان أغنية "راني" على اليوتيوب
طرح الفنان محمد عساف ألبومه الجديد:"ما وحشناك"، الذي يتضمن 10 أغاني، من بينها قصيدة من أشعار الشّاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش تحمل عنوان:"على هذه الأرض ما يستحق الحياة"، وكانت هذه الأغنية بمثابة مفاجأة سارة لجميع متتبعي الفنان المحبوب.

و يتضمن الألبوم أغنية "راني" ،وهي ديو مشترك مع الفنان فضيل وتم تصويرها على شكل فيديو كليب في المغرب ومتوقّع عرضها قريباً، بالإضافة إلى أغنية "ما وحشناك" ، "انا مش حفرض نفسي" ، "بزعل على مين" ، "ذكرياتنا الحلوة" ، "بدك عناية" ،"عاللومة"، "حكايتي معاه" ، "ياللي القمر" و" ، إضافة إلى قصيدة الشّاعر الكبير محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة".

يذكر ان أغنية "بدك عناية"،هي اغنية مشتركة مع الفرقة الكوبية:"gente de zon"، الّتي تأسّست عام 2000، والتي تستوحي أغانيها من التراث والموسيقي الكوبية التقليدية، وهي شاركت في الغناء مع مجموعة كبيرة من الفنانين العالميين.

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