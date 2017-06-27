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بالفيديو.. رامز جلال يشارك شاروخان فيلمه الجديد

نشر يوم 2017/06/27 6215 0 إيمان.ض بالفيديو.. رامز جلال يشارك شاروخان فيلمه الجديد
نشرت صفحة "إم بي سي مصر"، مقطع فيديو من كواليس برنامج "رامز تحت الأرض"، يجمع بين الفنان رامز جلال، والفنان العالمي "شاروخان".

وكشف شاروخان خلال الفيديو، أنّ الفنّان رامز جلال سيظهر معه خلال فيلمه الجديد، المقرّر أن يبدأ تصويره قريبًا.

نشرالفنّان المصري رامز جلال عبر حسابه على «فايسبوك» أخيراً فيديو يُعرض لأول مرة ويجمعه والفنّان الهندي شاروخان. وقد وجّه الأخير من خلاله رسالة إلى المشاهدين والمصريين.

وقال شاروخان: "أشكر لكم حبكم. تصلني رسائكلم. وأقرأ عنكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشخص عليكم أن توقفوه وتمنعوه من الرجوع إلى مصر لما فعله بي. لكل من يحبني في مصر أرجو أن ترموه بالطين. أتمنى لكم كلّ السّعادة والخير. وأرجو أن تكونوا بصحة جيدة وأبناؤكم كما تتمنّون".

 

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