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بالصورة ..هيفاء وهبي تفتح النار على أصالة وتستنكر قرار السلطات بإطلاق سراحها

نشر يوم 2017/06/27 2904 0 وفاء.ب بالصورة ..هيفاء وهبي تفتح النار على أصالة وتستنكر قرار السلطات بإطلاق سراحها
فتحت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، النار على المطربة السورية أصالة نصري، بعدما تم الإفراج عنها عقب توقيفها في مطار بيروت بحوزتها كمية من المخدرات، التي تبيّن من التحقيقات أنها موجّهة للإستعمال الشّخصي.
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واستنكرت هيفاء وهبي، قرار السلطات اللبنانية بإخلاء سبيل أصالة، بعدما أكّدت التحقيقات أنّ كميّة من مخدّر الكوكايين الضبوط عندها لم تكن موجّهة للاتجار بها وإنما للاستعمال الشخصي.

وكتبت هيفا عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" معلّقة :" والله لو كنت بعرف ان تهريب الكوكاين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيّرنا نهاية المسلسل الحربايه وعملنالو نهاية كوميدية".

 

ونشير إلى أنّ السلطات اللبنانية أوقفت، مساء الأحد الفارط، الفنانة السّورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أثناء توجهها إلى القاهرة، إثر العثور على غرامين من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، لتفرج عنها بعد ساعات طويلة بشرط أن تخضع مرّة ثانية لتحليل تعاطي المخدرات.

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