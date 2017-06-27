بالصورة ..هيفاء وهبي تفتح النار على أصالة وتستنكر قرار السلطات بإطلاق سراحها

واستنكرت هيفاء وهبي، قرار السلطات اللبنانية بإخلاء سبيل أصالة، بعدما أكّدت التحقيقات أنّ كميّة من مخدّر الكوكايين الضبوط عندها لم تكن موجّهة للاتجار بها وإنما للاستعمال الشخصي.

وكتبت هيفا عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" معلّقة :" والله لو كنت بعرف ان تهريب الكوكاين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيّرنا نهاية المسلسل الحربايه وعملنالو نهاية كوميدية".

ونشير إلى أنّ السلطات اللبنانية أوقفت، مساء الأحد الفارط، الفنانة السّورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أثناء توجهها إلى القاهرة، إثر العثور على غرامين من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، لتفرج عنها بعد ساعات طويلة بشرط أن تخضع مرّة ثانية لتحليل تعاطي المخدرات.