كنزة مرسلي تتصدّر ترند تويتر بعد تألّقها بالزي التقليدي الجزائري

وخطفت مرسلي الأنظار بإطلالتها الجميلة في العديد من المرّات، وتألّقت بالزي التقليدي الجزائري، حيث حرصت في عدّة مناسبات على ارتدائه. وأشاد متابعو الفنّانة بلباسها التقليدي وأجمعوا على أنّها هي السباقة دائما في نشر تراث وثقافة الجزائر، واعتبروها ملكة التميّز والإبداع. ما جعلها تتصدّر الترند على تويتر بوسم كنزة مرسلي سفيرة الزي التقليدي.

وبعد هذه الإشادة من المتابعين علّقت كنزة مرسلي على الوسم، وكتبت على حسابها الرّسمي على تويتر :"شكرا على حبكم و تقديركم يا الغوالي كلّ الإحترام". وجاء هذا بعد حملة البس جزايري في العيد.