أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

أحلام تتسبب في سحب جواز سفر كاميليا ورد وتمنعها من الغناء

نشر يوم 2017/06/28 7069 0 وفاء.ب أحلام تتسبب في سحب جواز سفر كاميليا ورد وتمنعها من الغناء
قامت مؤخّرا المطربة الإماراتية أحلام، برفع دعوى قضائية ضد نجمة "أراب أيدول"،الجزائرية كاميليا ورد، المتواجدة حاليا في لبنان مما تسبب في سحب جواز سفرها ومنعها من السفر لإحياء عدد من الحفلات في دبي.

ونشرت كاميليا، أو ملكة المسرح كما تلقّب، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أكّدت من خلالها خبر رفع أحلام قضية ضدها فكتبت :" الخبر صحيح لكن هي عاملة أكثر من هيك وأنا ما بخاف وبظل قوية لانو الله معي والمحبين حولي كتار ورغم كل شئ بظل الامبراطورة "

وتلاقي كاميليا، حملة دعم واسعة من طرف الإعلامية اللبنانية المشهورة نضال الأحمدية، وكذلك من طرف جمهورها في الجزائر خاصّة والوطن العربي عامّة ما دفعهم إلى إطلاق هاشتاغ "كلنا كاميليا ورد".

ونشير إلى أنّ كاميليا ورد، هاجمت الفنانة الإماراتية وعضو لجنة تحكيم "أراب ايدول"، أحلام، عقب خروجها من البرنامج متهمة إياها بتزوير التصويت لإخراجها من البرنامج، وهو ما تسبب في حرب لازالت مشتعلة بينهما.   

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا