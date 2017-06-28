أحلام تتسبب في سحب جواز سفر كاميليا ورد وتمنعها من الغناء

ونشرت كاميليا، أو ملكة المسرح كما تلقّب، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أكّدت من خلالها خبر رفع أحلام قضية ضدها فكتبت :" الخبر صحيح لكن هي عاملة أكثر من هيك وأنا ما بخاف وبظل قوية لانو الله معي والمحبين حولي كتار ورغم كل شئ بظل الامبراطورة "

وتلاقي كاميليا، حملة دعم واسعة من طرف الإعلامية اللبنانية المشهورة نضال الأحمدية، وكذلك من طرف جمهورها في الجزائر خاصّة والوطن العربي عامّة ما دفعهم إلى إطلاق هاشتاغ "كلنا كاميليا ورد".

ونشير إلى أنّ كاميليا ورد، هاجمت الفنانة الإماراتية وعضو لجنة تحكيم "أراب ايدول"، أحلام، عقب خروجها من البرنامج متهمة إياها بتزوير التصويت لإخراجها من البرنامج، وهو ما تسبب في حرب لازالت مشتعلة بينهما.