صالح أوقروت لشافية بوذراع.. وقوفي معك أمام الكاميرا أكبر إضافة في حياتي المهنية

ونشر نجم سلسلة "عاشور العاشر"، صورة للفنانة القديرة شافية بوذراع، وكتب:" صح عيدك شافية بوذراع أيقونة السينما الجزائرية كل عام و أنت بألف خير..".

وتابع قائلا :" وقوفي معك أمام الكاميرا في فيلم "مال وطني" اعتبره أكبر إضافة في حياتي المهنية وشرف كبير لي شكرا على اتصالك".

ونذكر أن صالح أوقروت وقف إلى جانب الفنانة القديرة شافية بوذراع في فيلم "مال وطني"، وهو عمل صدر سنة 2007، تناول قصة عائلة تعيش تحت ظروف العشرية السوداء، وتحاول إبراز الأبعاد الحقيقية لظاهرة العنف. وشاركهم في أداء الأدوار نخبة من الممثلين الجزائرين أمثال أمال حيمر وصليحة كرباش وغيرهم. وهو من إخراج الكاتبة والمخرجة فاطمة بلحاج.