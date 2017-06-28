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بالفيديو.. رشدي..هناك فنانون جزائريون ركعو للمغرب وتم إستغلالهم لتمرير رسالة سياسية

نشر يوم 2017/06/28 1493 0 م . فيصل بالفيديو.. رشدي..هناك فنانون جزائريون ركعو للمغرب وتم إستغلالهم لتمرير رسالة سياسية
إتهم المعني الشاب رشدي، بعض الفنانين الجزائريين بميولهم وركوعهم للمغرب بعد أن تم إستغلالهم من أجل تمرير رسالة سياسية لضرب الجزائر، في تصريح خص به قناة النهار .

صرح رشدي، في حصة نقاش على المباشر، أن ما تعرض له في المغرب بسبب إعتزازه بالجزائر ورفضه تمرير رسالة سياسوية تمس الجزائر من خلال إرتداء العلم المغربي والاعتراف بالصحراء الغربية أنها تابع للمغرب وليس دولة مستقلة، وهذا ما فعله بعض الفنانين .

كما أتهم الفنان، الشاب خالد، بأن له يد في حجز منزله، بسبب معاتبته على ما فعله بإرتداء العلم المغربي وميوله لهم، وإعترافه بالصحراء الغربية مغربية، مثله مثل فنانين آخرين .

ويذكر أن حكومة المخزن حجزت منزل المغني شاب رشدي بمدينة اغادير بعدما التصريحات التي أدلي بها في وقت سابق عن وفاءه للجزائر ولايمكن ان يركع للمغرب . 

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