بالفيديو.. رشدي..هناك فنانون جزائريون ركعو للمغرب وتم إستغلالهم لتمرير رسالة سياسية

صرح رشدي، في حصة نقاش على المباشر، أن ما تعرض له في المغرب بسبب إعتزازه بالجزائر ورفضه تمرير رسالة سياسوية تمس الجزائر من خلال إرتداء العلم المغربي والاعتراف بالصحراء الغربية أنها تابع للمغرب وليس دولة مستقلة، وهذا ما فعله بعض الفنانين .

كما أتهم الفنان، الشاب خالد، بأن له يد في حجز منزله، بسبب معاتبته على ما فعله بإرتداء العلم المغربي وميوله لهم، وإعترافه بالصحراء الغربية مغربية، مثله مثل فنانين آخرين .

ويذكر أن حكومة المخزن حجزت منزل المغني شاب رشدي بمدينة اغادير بعدما التصريحات التي أدلي بها في وقت سابق عن وفاءه للجزائر ولايمكن ان يركع للمغرب .