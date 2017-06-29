هيفاء وهبي تلجأ إلى القضاء بعد حملة أصالة

في تصريحات نشرها موقع سيدتي، أكّدت هيفاء، أنّ كل ما يُنشر لا يهمّها، وهي بصدد التوجّه فوراً إلى القضاء لتقديم دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة ردا على كل من يمسّها في شخصها وإسمها بطريقة غير لائقة.

وتعرّضت "هيفاء" إلى حملة عبر بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي، حيث تم إعادة نشر فيديوهات قديمة لها، تعود إلى الفترة التي كانت تعمل فيها عارضة أزياء.

وجاءت هذه الحملة بعد التغريدة التي نشرتها هيفاء وقالت فيها: "لو أنه بعرف أنّ تهريب الكوكايين عالمطار ما لوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباي وعمانالو نهاية كوميدية".

وتمّ تداول مقطع فيديو آخرمركّب يضمّ مجموعة مقابلات، بعضها لهيفاء (تحاملت) فيه على صوت أصالة بقولها: "صوتها بيزرز على بدني"، إضافة إلى فيديو آخر جمع بين أصالة وشيرين عبد الوهاب وطوني خليفة، تمّ إخضاعه للمونتاج بطريقة جعلت هيفاء عرضة لـ "سخرية صارخة".