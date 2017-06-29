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توبا بويوكستون: لم أهرب من تركيا

نشر يوم 2017/06/29 311 0 إيمان.ض توبا بويوكستون: لم أهرب من تركيا
نفت النّجمة التركية "توبا بويوكستون" المعروفة باسم "لميس"، الخميس، ما أثير حول هروبها من بلادها.

 على صفحتها في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، نشرت "بويوكستون" صورة جمعتها بتوأمها "مايا وتوبراك" ووالدها، خلال قضاءهم إجازة في مدينة "بودروم" التركية.

وكانت توبا قررت الإختفاء عن عيون المصوّرين وأسئلة الصحافة، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول إرتباطها عاطفياً برجل الأعمال التركي "أوموت أفيرجان" بعد أيّام على انفصالها عن زوجها السابق "أنور صايلاك".

وذهبت بعض الصّحف إلى تأكيد هروب "توبا" خارج تركيا، إلا أنّ عدسات (الباباراتزي) نجحت في رصدها مع توأمها بإحدى قرى "بودروم"، كما تعمّدت "توبا" نشر صورة عائلية من أجواء إجازتها، وأرفقتها بتعليق : "حب غير مشروط"

 

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