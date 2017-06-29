مسابقة لاختيار أحسن مواهب الغناء بالعاصمة

استنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "أحمد لطرش" رئيس الرابطة، فإنّ تنظيم هذه المسابقة للسنة الثالثة على التوالي يأتي في إطار الإحتفالات المخلّدة لعيدي الإستقلال والشباب من أجل فتح المجال أمام المواهب الشابة، أمام إبراز قدراتها في مجال الغناء والتلحين والكتابة الفنية.

وقال المتحدث إنّ التحضير لهذه المسابقة انطلق منذ سنة تقريبا بمشاركة 350 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 الى 25 سنة، وتمّ انتقاء أحسن الأصوات والملحنين والكتّاب ليبلغ عددهم 25 متنافسا شاركوا في دورة تدريبية مكثفة بمخيم الشباب بزرالدة، وأشرف عليها فنانون وموسيقيون قبل أن يتأهل 10 منهم إلى المسابقة النهائية المرتقبة.

وستقدم للفائزين في المسابقة التي سيحتضنها المسبح الجواري لبلدية بئر التوتة، جوائز مختلفة في الحفل الاختتامي المبرمج الثلاثاء المقبل، أين سيستفيد المتفوقون من مبالغ مالية ودورات تكوينية أخرى، مع المشاركة في مختلف الفعاليات الفنية والأنشطة الترفيهية التي تنظمها الرابطة ومديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر في مختلف المناسبات التي تنظمها.

وسيتمكن الفائزون من دخول أستوديو الرابطة التابع للمديرية من أجل تسجيل أعمالهم الفنية الخاصة وهو ما يشكل دعما كبيرا لهم، وأكّد "لطرش" أنّ الرابطة تعمل من أجل أن يكون لكل شاب و شابة فرصة التألق واثبات النفس والمواهب التي يمتلكها كل واحد منهم عبر الفضاءات الشبانية التي توفر فرصا لهؤلاء، ويتعين عليهم استغلالها لصالحهم .