27 فنانا في افتتاح مهرجان تيمڤاد الخميس القادم

يستمرّ المهرجان إلى غاية 13 جويلية الداخل، ويشهد إحياء حفلات كل سهرة اعتبارا من العاشرة ليلا، ويشهد حضور 27 فنانا من ألمع النجوم الجزائرية، العربية والعالمية، إضافة إلى فرق متنوعة.

وستكون البداية مع الشاب خالد الذي سيفتتح المهرجان، لتشهد باقي السهرات وعلى مدار ثماني ليال، حضور نخبة من نجوم الفن في الجزائر، الوطن العربي والعالم أبرزهم: الزهوانية، قادير الجابوني، فرقة فركلاين، Algerino، نجم الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني والعراقي همام، فضلا عن Willy William، Nassi والختام سيكون مع الشاب مامي.