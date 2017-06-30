الشاب بلال يلغي جميع حفلاته في المغرب

وكشفت مصادر إعلامية مغربية، أنّ الشاب بلال فاجأ الجميع بإلغاء جولته الفنية خلال مهرجان الضّحك بمراكش، وسهرة فنية أخرى بالمدينة نفسها، وسط عدة تأويلات لهذه الخرجة.