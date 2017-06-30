أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

الشاب بلال يلغي جميع حفلاته في المغرب

نشر يوم 2017/06/30 4830 0 وفاء.ب الشاب بلال يلغي جميع حفلاته في المغرب
أعلن الشاب بلال نجم الأغنية الرايوية، الجمعة، عن قراره بإلغاء جميع نشاطاته الفنيّة المبرمجة هذا الصيف في المغرب، لأسباب مجهولة.
وكشفت مصادر إعلامية مغربية، أنّ الشاب بلال فاجأ الجميع بإلغاء جولته الفنية خلال مهرجان الضّحك بمراكش، وسهرة فنية أخرى بالمدينة نفسها، وسط عدة تأويلات لهذه الخرجة. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا