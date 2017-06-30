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الشاب بلال يلغي جميع حفلاته في المغرب
نشر يوم 2017/06/30
4830
0
وفاء.ب
أعلن الشاب بلال نجم الأغنية الرايوية، الجمعة، عن قراره بإلغاء جميع نشاطاته الفنيّة المبرمجة هذا الصيف في المغرب، لأسباب مجهولة.
#المغرب
#مراكش
#جولة فنية
#الشاب بلال
##النهار_والنجوم
#مهرجان الضحك
وكشفت مصادر إعلامية مغربية، أنّ الشاب بلال فاجأ الجميع بإلغاء جولته الفنية خلال مهرجان الضّحك بمراكش، وسهرة فنية أخرى بالمدينة نفسها، وسط عدة تأويلات لهذه الخرجة.
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