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الروائيّة الجزائرية ديهية لويز في ذمّة الله

نشر يوم 2017/06/30 15179 0 وفاء.ب الروائيّة الجزائرية ديهية لويز في ذمّة الله
انتقلت إلى جوار ربّها، اليوم الجمعة، الكاتبة والروائية الشابة، ديهية لويز، عن عمر ناهز الـ 32 سنة ببجاية.

شقّت الراحلة (اسمها الحقيقي لويزة أوزلاق)، طريقها في الكتابة ببصمة فريدة جدّا، وهي من بين الروائيين القلائل الذين انتقلوا من الأمازيغية إلى العربية والفرنسية بكل سلاسة.

وأصدرت الراحلة (من مواليد سنة 1985 ببجاية)، أولى رواياتها باللغة العربية سنة 2012 وحملت عنوان "جسد يسكنني"، كما شاركت سنة 2013 في مجموعة قصصية بالأمازيغية مع عدد من الكتاب الجزائريين والمغاربة والليبيين.

يُشار إلى أنّ الراحلة، حازت على جائزة محمد ديب للرواية في اللغة الأمازيغية سنة 2016، كما كان لها عدّة مشاركات في العديد من التظاهرات الأدبيّة بالجزائر والخارج.

 

 

 

 

 

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