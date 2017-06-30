الفنان بلاوي الهواري لا يزال حيا يُرزق

فندت عائلة الفنان الجزائري الكبير "بلاوي الهواري"، الجمعة، الاشاعات المتداولة عبر شبكات التواصل الجتماعي والتي قضى بعضها بوفاة أصيل الباهية وهران.

في تصريح خاص لـ "النهار أونلاين"، قال مصدر قريب من عائلة "بلاوي" إنّ المغني صاحب 91 عاما متواجد حاليا في منزله العائلي وهو حي يرزق، وهذا رغم تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

ويعد بلاوي الهواري من مواليد 23 جانفي 1926 بوهران، مغنيا مميّزا ومن مجددي الموسيقى الجزائرية في ستينات القرن الماضي، ويُعرف الرجل بطبع العصري أو الوهراني العصري، وهو يختلف عن الراي والطبع الوهراني الأصيل، وأخذ عن "بلاوي الهواري" الكثير من مغنيي الراي وأبرزهم الشاب خالد في أغنية "بختة" التي نالت صيتا عالميا.