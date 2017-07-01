أديل تفقد الحبال الصوتية وتلغي الحفلات

وكشفت أديل أنها ذهبت إلى طبيب للحنجرة ليلة الجمعة، ونصحها بأن لا تغني، وعبر حسابها الخاص على إحدى شبكات التواصل الإجتماعي، قالت أديل:"إذا قلت إنّ قلبي مفطور، ففي هذا تهوين"، وتابعت:"لم أفعل ذلك قط، ومن المستحيل أن أفعل ذلك بكم، لن أكون أنا على المسرح".

وأكّدت "أديل" أنّه يمكن للجمهور استرجاع ثمن التذاكر، إذا لم تحدد مواعيد أخرى للحفلين.

يُشار إلى أنّ "أديل" هي أكثر الفنانات استقطابا للمبيعات في العالم، وكانت تتوق كثيرا للغناء لدرجة أنها فكرت في الاكتفاء بتحريك شفتيها في الحفلات.

وكانت "أديل" قدّمت حفلين بالفعل أمام حشود في ويمبلي، لكنها قالت إنّ صوتها كان يعاني.