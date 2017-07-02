الأيام الأولى للشّعر الشعبي والفصيح بالنعامة الأربعاء

أوضح مجدوب العيد قفة رئيس لجنة التنظيم، أنّ هذه التّظاهرة الثقافية الّتي تنظمها جمعية أصدقاء المشرية بالتنسيق مع دارالثقافة أحمد شامي بالنعامة بمناسبة الذكرى الـ55 لعيدي الإستقلال والشّباب، ستشهد حضور شعراء من ولاية النعامة وولايات مجاورة من غرب وجنوب الوطن.

ويتضمّن برنامج هذا الموعد الثقافي أمسيات للقراءات الشعرية تتخللها فواصل غنائية في الطرب البدوي الأصيل.

ويُنتظر أن ينظّم حفل فنّي سهرة الأربعاء المقبل، تزامنا مع إفتتاح هذه التظاهرة التي تحمل شعار "الحياة في ضيافة القصيدة" من تنشيط فرق فولكلورية محلية على غرار فرقتي القرقابو والغايطة إلى جانب فرقة الخيالة.