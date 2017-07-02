المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يلغي دورة 2017

في بيان لها على صفحتها الرّسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قالت إدارة المهرجان أنّ المهرجان سيتوقف لدورة واحدة فقط على أن يُستأنف من جديد في 2018.

وجاء في البيان "هذا القرار أتى لتمكين المهرجان من مواصلة مهمته المتمثلة ليس فقط في النهوض بالصناعة السينمائية المغربية، ولكن أيضا للانفتاح على ثقافات أخرى وعلى الواقع الذي لا محيد عنه لعالمية الفن السابع".

وأضاف البيان ذاته أنّه "سيتم خلال هذه الفترة الإنكباب على تحديد وإعطاء دينامكية للتغيير الذي يتوخى إرساء تنظيم جديد وآليات جديدة تأخذ بعين الإعتبار التطور الذي يعرفه العالم الرقمي، من أجل خدمة أفضل وتجسيد أهداف المهرجان".

ولم يذكر البيان سببا مباشرا لإلغاء دورة هذا العام من المهرجان، فيمَ أكّدت قناة الثانيّة المغربية أنّ السبب هو استغناء إدارة المهرجان عن الشّركة الفرنسيّة التي كانت تتولّى تنظيم الحدث الفني السنوي وعدم تعاقدها إلى الآن مع شركة بديلة.