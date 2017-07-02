رقصة الزومبا منعت تصوير أغنية حكيم في مصر

على هامش احتفالية إطلاق كليبه الجديد بالقاهرة، قال حكيم إنه صوّر أغنيته الجديدة في مدينة مدريد الإسبانية، باعتبارها المكان الأنسب لتصوير "الكليب"، فضلاً عن وجود فرقة تقدم رقصة "الزومبا" المناسبة لكلمات أغنيته الشعبية.

وأضاف: "سافرت إلى دول البرازيل والمكسيك وأنغولا، ولكنّي لم أجد مكاناً ملائماً للتصوير هناك، وبعيداً عن وهذا وذاك، فأنا أروج لمصر دائماً في حفلاتي الخارجية، وارتديت في جولتي الغنائية الأخيرة بأمريكا لافتة مكتوب عليها "Come To Egypt"، وأستعد لجولة غنائية بفرنسا في سبتمبر المقبل، واخترت لها العنوان نفسه، كدعوة للأجانب لزيارة مصر".

وأوضح حكيم في الاحتفالية أنّه نفّذ هذه الأغنية على مدار عام ونصف العام، وذلك رداً على سؤال حول تشابه اسم أغنيته مع أغنية المطرب المصري أحمد سعد، التي أطلقها قبل عدّة أشهر.