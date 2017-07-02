ضجيج مغربي إثر غياب أمازيغ كاتب عن حفل فني

برسم آخر ليلة من عمر مهرجان الصويرة لموسيقى كناوة وموسيقى العالم 2017، كان من المفترض أن يحيي "كاتب" وصلة فنية، لكنّ "كريم زياد" المدير الفنّي لمهرجان كناوة، تدخّل ليبلغ الجمهور بأنّ "أمازيغ" لن يحضر بسبب وعكة صحيّة طارئة ألمّت به.

لكم الجمهور لم يتقبّل عدم حضور الفنان الجزائري المعروف، إذ سرعان ما انطلق الصفير، قبل أن ترفع مجموعة من الحاضرين خلال الحفل شعار، أي "إما أن يحضر الفنان أمازيغ أو أعيدوا إلينا نقودنا"، ليقترح كريم زياد حلا آخر، تمثل في تعويض الفنان الجزائري بالفنان القناوي باقبو، لينقسم الجمهور إلى فريق مؤيد وآخر رافض.

المدير الفنّي لمهرجان قناوة اضطر تحت إلحاح الرافضين إلى الإستجابة لمطلبهم، وطلب منهم الإلتحاق بالمسؤول عن الصندوق ليعيد إليهم ثمن التذاكر التي اقتنوها، لكنهم سرعان ما عادوا إلى الإحتجاج، بسبب غياب المسؤول المعني، وتوقف الحفل لبضع دقائق إلى أن جرت تسوية المشكل، حيث غادر مجموعة من الجمهور، وبقي آخرون يتابعون ما تبقى من الحفل.