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بالفيديو.. الشاب فيصل الصغير ينفي تجنّسه في المغرب

نشر يوم 2017/07/03 6 0 إيمان ض بالفيديو.. الشاب فيصل الصغير ينفي تجنّسه في المغرب
أكّد فنّان الراي "فيصل الصغير"، الاثنين، أنّه لم يحصل على الجنسيّة المغربية، مثلما تمّ تداوله عبر شبكة التّواصل الإجتماعي (فيسبوك).

  في فيديو نشره على موقع اليوتيوب، حرص "فيصل الصغير" على نفي كلّ الإشاعات، مؤكّدا أنّ لديه جواز سفر واحد "جزائري" يسافر به إلى كلّ الدول، مضيفا بأنّه جزائري الجنسية.

وقال المتحدث أنّ الجنسية المغربية كذلك تشرّفني ويوم أحمل الجنسية المغربية سأحمل جواز سفر مغربي وأعلن عن ذلك.

وكانت صفحات فايسبوكية تداولت خبر حمل فيصل الصغير، للجنسية المغربية على نطاق واسع، ووجّه الشكر للملك محمد السادس.

ونشرت هذه الصّفحات صورة للفنان الجزائري التي تظهر حمله لجواز السفر المغربي ، وأرفقتها بتعليق جاء فيه "كلّ الشكر لسيدنا محمد السادس بسبوري مغربي".

 

 

 

الفيديو

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