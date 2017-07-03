أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

بالفيديو.. الحلاني يهنئ بعيد الإستقلال ويزور 4 مدن جزائرية

نشر يوم 2017/07/03 3357 0 وفاء.ب بالفيديو.. الحلاني يهنئ بعيد الإستقلال ويزور 4 مدن جزائرية
هنّأ فارس الأغنية العربية الفنان اللّبناني "عاصي الحلاني"، الاثنين، الشعب الجزائري بمناسبة احتفالات عيد الشباب والإستقلال هذا الأربعاء المصادف للخامس جويلية، معلنا عن جولة فنيّة عبر 4 مدن جزائرية.

في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على " تويتر"، تمنى الحلاني للشعب الجزائري، بمناسبة عيد الاستقلال، الصحة والاستقرار وراحة البال.

ومن خلال الفيديو، ضرب عاصي لجمهوره موعدا مع جولة  فنية في الجزائر ستقوده إلى: تيمقاد الأحد القادم (التاسع جويلية)، قسنطينة الإثنين المقبل (10 جويلية)، ثمّ الجزائر العاصمة ليلة الثلاثاء (11 جويلية)، على أن يكون الختام في وهران ليلة الأربعاء (12 جويلية).

وفي سياق منفصل، حقّق (كليب) الأغنية الّتي تحمل عنوان ألبوم فارس الغناء العربي الجديد "حبيب القلب"، قرابة المليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب".

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا