بالفيديو.. الحلاني يهنئ بعيد الإستقلال ويزور 4 مدن جزائرية

في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على " تويتر"، تمنى الحلاني للشعب الجزائري، بمناسبة عيد الاستقلال، الصحة والاستقرار وراحة البال.

ومن خلال الفيديو، ضرب عاصي لجمهوره موعدا مع جولة فنية في الجزائر ستقوده إلى: تيمقاد الأحد القادم (التاسع جويلية)، قسنطينة الإثنين المقبل (10 جويلية)، ثمّ الجزائر العاصمة ليلة الثلاثاء (11 جويلية)، على أن يكون الختام في وهران ليلة الأربعاء (12 جويلية).

وفي سياق منفصل، حقّق (كليب) الأغنية الّتي تحمل عنوان ألبوم فارس الغناء العربي الجديد "حبيب القلب"، قرابة المليوني مشاهدة على موقع "يوتيوب".