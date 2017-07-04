أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

أيّام وطنيّة للفيلم الثوري الجزائري ببومرداس

نشر يوم 2017/07/04 165 0 إيمان.ض أيّام وطنيّة للفيلم الثوري الجزائري ببومرداس
تعرف ولاية بومرداس إبتداء من يوم غد الأربعاء، على انطلاق فعاليات الأيّام الوطنية للفيلم الثوري الجزائري بعرض عدة أفلام قديمة و جديدة معروفة في المجال و بحضور الممثلين و المخرجين حسبما أفاد به مدير دار الثقافة رشيد ميموني.

الفعاليّة الّتي تنظّم في  طبعتها الثالثة تحت إشراف وزارة الثقافة و تتواصل على مدار 5 أيام  تندرج في إطار تنشيط موسم الإصطياف الّذي يعرف استقطاب أعداد كبيرة من السواح والمصطافين من خارج الولاية و إحياء لذكرى عيد الإستقلال الوطني. 

و سيتم عرض الأفلام المبرمجة في الفترات المسائية بكلّ من قاعة العروض لدار  الثّقافة بمدينة بومرداس و قاعة المحاضرات للجامعة و كلّ من الشّاطئ الرئيسي  للمدينة و الشّارع الرئيسي للمدينة التي سيبث فيها عدد من هذه الأفلام  المبرمجة.

و تتضمّن هذه التّظاهرة حسب البرنامج المسطر بث فيلم  "عبد الحميد ابن باديس "  للمخرج السوري باسل الخطيب و فيلم "كريم بلقاسم" للمخرج أحمد راشدي و فيلم  "مصطفى بن بولعيد " لنفس المخرج إضافة إلى كلّ من أفلام "العقيد لطفي" للمخرج  أحمد راشدي و فيلم " فاطمة نسومر " للمخرج بلقاسم حجاج. 

و سيتم عرض بهذه المناسبة كذلك كل من فيلم " البئر" للمخرج لطفي بوشوشي و  فيلم "عملية مايو " للمخرج عكاشة تويتة و فيلم " أحمد زبانا" للمخرج سعيد ولد خليفة. 

كما تتضمّن التظاهرة تنظيم مسابقة وطنية حول  الفيلم القصير للمخرجين الشباب حيث خصّص لهذه المسابقة ثلاثة جوائز تتمثل في جائزة أحسن إخراج و جائزة أحسن تمثيل و جائزة أحسن نص سينمائي. 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا