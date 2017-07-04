أيّام وطنيّة للفيلم الثوري الجزائري ببومرداس

الفعاليّة الّتي تنظّم في طبعتها الثالثة تحت إشراف وزارة الثقافة و تتواصل على مدار 5 أيام تندرج في إطار تنشيط موسم الإصطياف الّذي يعرف استقطاب أعداد كبيرة من السواح والمصطافين من خارج الولاية و إحياء لذكرى عيد الإستقلال الوطني.

و سيتم عرض الأفلام المبرمجة في الفترات المسائية بكلّ من قاعة العروض لدار الثّقافة بمدينة بومرداس و قاعة المحاضرات للجامعة و كلّ من الشّاطئ الرئيسي للمدينة و الشّارع الرئيسي للمدينة التي سيبث فيها عدد من هذه الأفلام المبرمجة.

و تتضمّن هذه التّظاهرة حسب البرنامج المسطر بث فيلم "عبد الحميد ابن باديس " للمخرج السوري باسل الخطيب و فيلم "كريم بلقاسم" للمخرج أحمد راشدي و فيلم "مصطفى بن بولعيد " لنفس المخرج إضافة إلى كلّ من أفلام "العقيد لطفي" للمخرج أحمد راشدي و فيلم " فاطمة نسومر " للمخرج بلقاسم حجاج.

و سيتم عرض بهذه المناسبة كذلك كل من فيلم " البئر" للمخرج لطفي بوشوشي و فيلم "عملية مايو " للمخرج عكاشة تويتة و فيلم " أحمد زبانا" للمخرج سعيد ولد خليفة.

كما تتضمّن التظاهرة تنظيم مسابقة وطنية حول الفيلم القصير للمخرجين الشباب حيث خصّص لهذه المسابقة ثلاثة جوائز تتمثل في جائزة أحسن إخراج و جائزة أحسن تمثيل و جائزة أحسن نص سينمائي.