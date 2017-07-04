بيونسيه تطلق على توأمها إسم شاعر مسلم

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اسم رومي يعود للشاعر المسلم جلال الدّين الرومي، والذي عاش في القرن الثالث عشر، أما اسم "سير" والتي تعني سيد فقد استخدمها الرومي في إحدى قصائده، ولذلك تم استيحاء الإسم من هنا، فيما يقول آخرون أنّ "سير" مأخوذة من كلمة Cyrus والتي تعني "عرش".

من جهة ثانية، أشار موقع ENews الى أن الشركة الخاصة بنجمي الموسيقى قدمت وثائق العلامة التجارية من أجل الأسماء في 26 جوان ، إلى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية.

ووفقاً للوثائق المُقدّمة، طلب الثنائي علامات تجارية لإستخدامها في مختلف المراحل، بما في ذلك حلقات تسنين الأطفال وعربات الأطفال.