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حلا الترك تتحدى والدها بهذا القرار

نشر يوم 2017/07/04 4412 0 وفاء.ب حلا الترك تتحدى والدها بهذا القرار
عادت النجمة البحرينية الشابة، حلا الترك، لمزاولة نشاطاتها الفنية، وذلك من خلال عودتها للغناء مرّة أخرى تحت مظلة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع، بعقد مدّته 5 سنوات، متحدية بذلك والدها المنتج، محمد الترك، الذي تبرأ منها وأعلن نيته في الوقوف حجر عثرة في طريقها.

وتسجّل "حلا"، انطلاقة فنية جديدة، بعودتها إلى الشركة التي احتضنتها منذ انطلاقتها في عالم الفن، بعد سطوع نجمها في برنامج المواهب "اراب غوت تالنت"، حيث عادت إلى إدارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مجموعة جديدة من الصّور تزامنت مع انطلاقتها الجديدة مع شركة "بلاتينوم ريكوردز".   

وتعليقاً على توقيع العقد، صرّحت حلا: "أشعر بسعادة بالغة لتوقيع هذا العقد لخمس سنوات، وأتـطلع لتنفيذ العديد من الأعمال الفنية الناجحة معها".

ونشير أنّ، حلا الترك، وبعد معركة قضائية مع والدها، عادت إلى حضن والدتها وجدّتها، اللتان تعملان وبالتعاون مع شركة الإنتاج "بلاتينوم ريكوردز"، على حمايتها والوقوف إلى جانبها لاكمال مشوار نجوميتها بأعمال فنية أكثر نضوجا وخبرة.

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