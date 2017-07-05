تامر حسني يدخل هوليوود

وعلّق تامر على الخبر في صفحته الرّسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب: "والله العظيم كان حلم من أحلام حياتي إني أكون فنان مصري عربي وأحد مشاهير العالم الذي من الممكن أن يصل صوته لكبار متخصصين الفن فى العالم، لتقييم مشواري الفني و يتعملّي الطباعة الأسمنتية لليد والقدم في هوليوود".

وتابع تامر: "إنّما كمان أكون أول فنان عربي وكمان فيلمي تصبح على خير هيكون أول إنتاج مصري يعرض على شاشات هذا المسرح العريق في هوليوود، وتعتبر هذه سابقة من نوعها في السّينما العربية عبر فيلم تامر حسني الجديد.