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لطيفة.. تصرّفاتك عيب في حقّ الجزائر يا فلّة

نشر يوم 2017/07/05 5967 0 إيمان.ض لطيفة.. تصرّفاتك عيب في حقّ الجزائر يا فلّة
قالت الفنّانة التّونسية لطيفة، الأربعاء، إنّها تتحدّى على الهواء الفنّانة فلّة عبابسة، أن تجري تحاليل دم للتأكّد من للتأكّد ممّن يتعاطى المخدّرات، مؤكّدة أنّها لم تدخّن السجائر طوال حياتها وعليها أن تحترم بلدها الجزائر.

في مقابلة أجرتها مع "مجلّة لها"، خاطبت لطيفة فلّة بصريح العبارة "الله يهديكِ"، وطلبت منها أن تكفّ عن الشتم، لأنّها لا تعرفها، مؤكّدة: "عليها إجراء تحاليل دم للتأكّد ممّن يتعاطى الممنوعات، وأنا لم أدخّن السجائر طوال عمري".

وتابعت: "على فلة أن تحترم الجزائر، البلد العظيم الذي تنتمي إليه، وللأسف، يضحك الإعلاميون على فلّة ويشجّعونها على القيام بتصرفات لا تليق بالشاشة، مثلما ظهرت على شاشة أم تي في، أوَ ليس هذا التصرّف عيباً في حق الجزائر؟.

وتساءلت لطيفة عن هدف فلّة وراء شتمها المتكرّر، قائلة: "لا أعرف لماذا تشتمني فلّة في كلّ ظهور إعلامي لها، كيف لها أن تعرف عني شيئاً ونحن لم نجلس يوماً معاً أو نجتمع في سهرة! وأقول إني اضطررت للرد على فلّة بعد إلحاح معجبيّ، وبدعم من الإعلام التونسي".

 

 

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