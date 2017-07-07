هجوم عنيف على أحمد حلمي!

نشر رابط الفيلم أوقع حلمي في ورطة كبيرة مع الجمهور، وتهالت عليه التعليقات الرافضة للفيلم، بسبب أنّ هناك عدد كبير من جمهوره من فئة الأطفال الذين لم تتعدى أعمارهم الـ15 سنة.

هذا الهجوم دفع "البرنس حلمي" إلى حذف الرابط، ونشر تعليق عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، موضّحا: "نظرا للتعليقات الكتيرة اللي جاتلي من ناس وآباء وأمهات متضايقين بسبب بعض الألفاظ اللي في الفيلم، وأن ممكن أولادهم أو أطفال تانيين يكونوا متابعين الصفحة ويتفرجوا، فأنا مسحت اللينك اللي عملت له بوست من شويه .. وشكرا جزيلا على النصيحة والاهتمام ويارب ما اكون ضايقت حد".

يُشار إلى أنّ فيلم "18 يوم" يعرف مشاركة عدد من النجوم أمثال يسرا، منى زكي، ناهد السباعي وعمرو واكد، ومُنع من العرض في مصر لأسباب سياسيّة.