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بالصورة..هيفاء وهبي تقاضي شقيقتها!

نشر يوم 2017/07/08 8 0 وفاء.ب بالصورة..هيفاء وهبي تقاضي شقيقتها!
رفعت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، السبت، شكوى ضد شقيقتها عارضة الأزياء "رولا يموت"، متهمة إياها بإنشاء حساب على "فيسبوك" تنشر عبره صور وتعليقات مسيئة ضدّها.

عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "انستغرام"، نشرت شقيقة "هيفاء" صورة من الاستدعاء الموجه لها من طرف المحكمة، وعلّقت عليه: "رحنا عالجلسة والحمد الله كان كل شيء إيجابي عقبال ما يطلع الحكم ببراءتي لأنه ما في أي دليل ولا أي إثبات متل العادة، وبالمقابل دافع عن نفسي وارفع دعوى كذب وافتراء، الله كبير عالظالم".

وصرّحت عارضة الأزياء المثيرة للجدل، لوسائل إعلام لبنانية أنّ "هذا الحساب مزوّر ولا يعود لها، حيث أكّدت أنّ المعلوماتية حصلت على تقرير يشير إلى أن الحساب غير تابع للسيّدة رولا يموت".

وأضافت أنها متأكّدة من براءتها، وأن القاضي كان سيبتّ في ذلك الخميس، إلا أن محامي هيفاء طلب منه التريّث في الموضوع وتأجيل الحكم إلى ما بعد العطلة القضائية.

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