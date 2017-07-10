الطليقان توبا وأنور صايلاك في عمل مشترك

ذكرت الصحف التّركية، أنّ "أنور صايلاك" طليق "توبا" هو من سيتولّى إخراج الفيلم وأنّ الدور الذي أعطي لـ "توبا"، اتفقا عليه قبل الطّلاق.

أما عن الفيلم فهو يجسّد معاناة اللاّجئين، إلاّ أنّ دور "توبا" لن يكون أساسياً، حيث ستحل كـ "ضيفة شرف" فقط.

يذكر أنّ "توبا" حقّقت نجاحاً كبيراً في مسلسلها الأخير "الشجاع والجميلة" الذي جمعها بالممثل "كيفانش تاتليتوغ" منافسةً مسلسل طليقها أنور "أنتِ وطني" الّذي كان يعرض في اللّيلة نفسها في تركيا، إلاّ أنّ أنور فاز أخيرا بالمنافسة وتفوق مسلسله على مسلسل طليقته الذي أوقف من موسمه الأوّل.