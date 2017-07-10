ميهوبي يغلق ملحقة المكتبة الوطنية بالعاصمة

في زيارة تفقدية قادته إلى المعلم الثقافي العريق بأعالي العاصمة، وجّه ميهوبي تعليمات للقائمين على المكتبة، بنقل كل الأرشيف الموجود بالملحقة إلى المكتبة الرئيسية، بهدف تأمينها والحفاظ عليها بسبب ما اعتبره "وضعا صعبا" تعيشه ملحقة "فرانز فانون" بعد سبعين سنة من انشائها.

وعن طبيعة الأشغال التي ستمس المبنى، كشف "ميهوبي" عن "عملية كبيرة لتهيئة المقر الذي لا يتوفر على ظروف الحفظ والحماية"، مشيرا إلى "رصد 85 مليون دينار لتجديد الشبكة الكهربائية التي تشكّل هاجسا رئيسيا".

وشدّد "ميهوبي" على ضرورة "السعي لتجديد الملحقة مع الحفاظ على ارثها وطابعها العتيق".

وأعطى الوزير، تعليمات بأن تصبح المكتبة بعد انتهاء الأشغال، فضاءً خاصا بالباحثين، علما أنّ هذه الأشغال الاستعجالية أوكلت إلى مكاتب دراسات متخصصة تعمل بالمعايير الدولية المعمول بها.