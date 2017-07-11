"من القاهرة الى وهران" تجمع الشاب خالد وتامر حسني

أعلن "الشاب خالد" ولأول مرة عبر قناة "النهار" عن مشروع "ديو" جديد سيجمعه بنجم الجيل الفنان المصري "تامر حسني".

وأعرب "ملك الراي" خلال نزوله ضيغا على حصة "نقاش على المباشر" عن اعجابه بكلمات الاغنية التي اقترحها عليه الفنان "تامر حسني" وهو ما جعله يوافق عليها، خاصة وأنّه يتلقى الكثير من العروض لغناء ديوهات مع فنانين في الجزائر والوطن العربي، إلا أنه يتأنى في اختياراته.

وعبارة "من القاهرة إلى وهران" هي مقطع من الأغنية، التي خص بها خالد حصريا قناة "النهار"، في إشارة إلى أن كلمات الأغنية ستتغنى بجمال البلدين مصر والجزائر.

ومن جهة أخرى، كشف صاحب اغنية "c'est la vie" عن رفضه المشاركة في برامج المواهب كعضو في لجنة التحكيم رغم العروض الكثيرة التي تلقاها سواء في مصر أو العالم العربي، مضيفا انه يفضل النزول على هذه البرامج كضيف ليغني لا ليقرر مصير أحد.

"وردا على تصريحات "الشاب رشدي" في وقت سابق حول وشايته لدى السلطات المغربية لتجريده من منزله الذي يملكه والمتواجد على الاراضي المغربية قال "خالد": "أنه لا يعرف أصل رشدي وأن كل ما يتداوله مجرد اشاعات فقط.