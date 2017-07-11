لم ألتقِ بالشاب رشدي ولا أعرف إن كان مغنيا أم فلاحا!

ياسر عرفات عرض عليّ الغناء في فلسطين لنشر رسالة السلام بتمويل من بائع أسلحة معروف في فرنسا

كشف، أمس، ملك أغنية «الراي»، «الشاب خالد»، أنه لم يلتقِ بـ»الشاب رشدي» ولا مرة في حياته، مؤكدا أنه يجهل إن كان هذا الأخير مغنيا أم فلاحا!.

وقال «الكينغ» لدى نزوله ضيفا على قناة «النهار»، إنه على المرء ألّا يتجاوز الحدود، معتبرا أن لديه الكثير من المحبين، مشيرا إلى أنه لم يلتقِ ولا مرة في حياته بـ»الشاب رشدي»، ولن يسمح له بتشويه صورته.

وصرّح خالد، أن العديد من أغاني «الراي» لا يمكنها دخول المنازل الجزائرية بسبب الكلمات المستخدمة فيها، مشيرا إلى أن صوته وعمله المتواصلين، هما من أوصلاه إلى العالمية، ويطمح إلى فتح «مدرسة خالد الموسيقية» في الجزائر.

وعن اهتمامه بالقضية الفلسطينية، ذكر ملك أغنية «الراي»، أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، طلب منه حين التقاه في باريس قائلا، إنه يود أن يحيي حفلا ضخما في فلسطين لنشر رسالة السلام في العالم، وقال إن مموّل الحفل هو شخص يدعى «داصو»، الذي كان يعمل بائع أسلحة، والذي كان يرغب في تقديم مساعدة لبثّ رسالته النبيلة، متمنيا أن يغني في غزة قبل وفاته.