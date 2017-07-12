الحضور المحتشم يلغي جولة الفنّان الفرنسي روف بالجزائر!

قالت وسائل إعلام فرنسية "إنّ فريق هذا المغني تفاجأ بالإقبال المحتشم على حفله بالعاصمة، بشكل جعله يلغي جولته الفنيّة بالجزائر، والتي كان من المنتظر أن تشمل عدة محطّات بينها باتنة ووهران.

وقبل أسبوع، أعلن "روف" عبر صفحته في شبكة "تويتر"، تحمّسه للغناء أمام الجمهور الجزائري، ونشر صورة له مع العلم الجزائري والرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ودعا جمهوره إلى انتظاره، لكنّ جولته فشلت قبل أن تبدأ.

وأرجع فريق هذا المغنّي أسباب فشل حفل "روف" إلى عدم الترويج لجولته الفنية في الجزائر، بينما اعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية أنّ "عدم نجاح الفنان روف في جذب الجمهور الجزائري، يعد ضربة قويّة لمشواره" على حدّ توصيفها.