إليسا تكتسح "تويتر" وتحطم كل الأرقام القياسية

كانت ليلة أمس لملكة الإحساس بامتياز، اذ استطاعت في ظرف ساعات قليلة من طرح الكليب، تحقيق نسبة استماع غير مسبوقة تجاوزت 8 ملايين مستمع، محطمة بذلك كل الأرقام القياسية، وأصبحت "إليسا" تتصدر المواضيع الأكثر تداولا على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعبر أداء تمثيلي مميّز في "عكس اللي شايفينها"، لامست "إليسا" قلوب المشاهدين الذين أشادوا بالإجماع بنجاح الفنانة اللبنانية في تجسيد دور مواطنتها الراقصة "داني بسترس" التي تعتبر الأشهر في بلاد الأرز، وكابدت "بسترس" مأساة فقدان ابنها غرقاً في إحدى المسابح فلم تتحمّل فراقه وعاشت حياة صعبة كان يتوهّم كل من يراها بأنها سعيدة، فلم تعد تقوى على التحمل وقرّرت الانتحار.

ونشير إلى أنّ الفيديو كليب من إخراج اللبنانية "إنجي الجمال"، التي وفّقت في اختيار قصّة مناسبة تحاكي كلمات أغنية حقّقت ملايين المشاهدات حتى قبل تصويرها.