بالفيديو.. كاظم الساهر يهنئ بتحرير الموصل

وجّه قيصر الغناء العربي، رسالة إلى الشعب والجيش العراقي، مهنئا بتحرير الموصل، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر"، قال فيه: "شكرا للجيش العراقي والقوات المسلحة والشهداء على تحرير مدينة الموصل والحاق الهزيمة بقوى الشر والظلام، وأعداء الحياة، وهنيئا لنا عودة الموصل الجميلة إلى عراقنا الحبيبة".

نشير إلى أنّ كاظم الساهر، أعلن انسحابه من عضوية لجنتي تحكيم برنامجي "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، بعدما كان عضواً فيهما لعدّة مواسم إلى جانب زملاءه الفنانين "شيرين عبد الوهاب"، "صابر الرباعي"، "عاصي الحلاني"، "نانسي عجرم" و"تامر حسني".