لسبب أخلاقي ..هيفاء وهبي تنسحب من فيلمها الجديد

اعتذرت النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي"، عن استكمال تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، وذلك بسبب ما سمته "انعدام الأخلاق والرقي في التعامل معها من قبل الشركة المنتجة"، على حدّ قولها.

عبر صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، نشرت "هيفاء" توضيحا أعلنت فيه انسحابها من فيلمها الجديد، فكتبت: "أتراجع عن استكمال تصوير فيلم (ثانية واحدة) بسبب انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من قبل الشركة المنتجة، أعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم استكمالي التصوير على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل، كما أتمنى من الصحافة الكريمة متابعة الأخبار من مصدرها الصادق وشكرا".

يُشار إلى أنّ فيلم "ثانية واحدة"، هو من إنتاج السبكي وإخراج محمد سامي.