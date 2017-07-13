تامر حسني يهنّئ زوجته بعد إصدارها منتج عناية بالبشرة يحمل اسمها

ونشر تامر حسني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لزجاجة زيت أرڤان تحمل إسم بسمة بوسيل، وعلّق عليها: "أنا أبارك لك لسي لأنك زوجتي وإنّما لأنّك تستحقين بمجهودك وبطموحك وبإصرارك على انك تعملين منتج مهم بإسمك "بسمة بوسيل كوسمتيك ، ألف ألف مبروك بسمه بوسيل إمضاء زوجك الحبيب.

وكانت بسمة قدأعلنت عن المنتج عبر صفحتها الخاصة، حيث كتبت: "بعد تقريبا عام من العمل الجاد والصبر، فنحن سعداء بإعلان هذا سرنا لكم، فنحن فريق بسمة بوسيل للعناية بالبشرة فخورون بتقديم أول منتجاتنا مصل زيت الأرڤان للبشرة".