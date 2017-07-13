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مامي يسدل ستائر مهرجان تيمقاد الخميس

نشر يوم 2017/07/13 549 0 إيمان.ض مامي يسدل ستائر مهرجان تيمقاد الخميس
تختتم سهرة اليوم الخميس فعاليات مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته الـ 39 بعد أسبوع حافل بالنّشاطات الفنيّة.

ستكون آخر سهرة منّوعة الطبوع بمشاركة فرقة "أبو زاهر" رفقة الفنان الكبير "كمال القالمي"، وينشطها كذلك أمير الرّاي الشّاب "مامي".

وشهدت أولى سهرات تيمقاد 2017، حضور ملك الراي "الشاب خالد" وسط حضور جماهيري مميز، وعلى مدار أسبوع اعتلى ركح القلعة الأثرية، نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب والأجانب على غرار: عاصي الحلاني، الشاب وحيد، حميد بلبش، حسام جنيد، همام، الشاب خلاص، الشاب حسام، توفيق الندرومي، نادية بارود، الشابة جميلة، نصر الدين حرة، الزهوانية، حورية عيشي، دلال أبو آمنة، كادير الجابوني، وألجرينو.

 

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