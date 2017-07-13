بن تركي يحمل الصحافة ورجال الأعمال فشل مهرجان تيمقاد

وقال بن تركي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مهرجان تيمڨاد وولاية باتنة ككل، ليس بإستطاعتهما إستقبال الأسماء الثقيلة من الفنانين سيما في وجود عجز تام في الإيواء والإطعام بمستوى يليق بسمعة مهرجان دولي، وهو ما حتم علي القائمين برمجة ما تم تسطيره.

ولم يكتف باطلاق سهامه على رجال الأعمال والصناعيين وسلطات ولاية باتنة بل وصل به الحد إلى اتهام بعض وسائل الاعلام بتسويد صورة المهرجان الذي بدأت تتراجع شعبيته.

وعرف المهرجان عزوف الجمهور عن حظور السهرات رغم أن الدخول كان مجانيا في السابق، لكن هذه الطبعة تم اقرار تذكرة دخول بسعر 700 دينار وهو ما اعتبر مبالغة في السعر.

وعاد بن تركي إلى مشكل الاعانات المالية التي لم تتلق محافظة المهرجان أية إعانة من صناعيي ورجال أعمال باتنة حتى يتم الارتقاء بالمهرجان إلى مصاف أعلى وبعث الحركية الثقافية والسياحية التي كان يطمح إليها الجميع.

وبخصوص غياب بعض الأسماء الفنية المبرمجة أرجع بن تركي السبب إلى تذبذب مواعيد الخطوط الجوية الجزائرية، وعدم احترام بعض الفنانين لمواعيدهم.

ورد بن تركي على الأصوات التي كانت تتعالي في كل مرة وتتحدث عن ضرورة استدعاء الأسماء الفنية المحلية لتنشيط سهرات هذا المهرجان، مؤكدا أن هذا الموعد الثقافي دولي في إطار التبادل الثقافي والتفتح على الآخر وليس محلي حتى يقتصر الحظور على الفنانين المحليين.