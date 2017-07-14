كاميليا ورد تنتصر على أحلام وتغرّد!

أصدر اللّواء الذي أوكلت إليه القضية، أمرا بحفظ الملف لعدم وجود أية أدلّة ضد كاميليا، كما استرجعت جواز سفرها وعبّرت عن فرحتها وغرّدت عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" قائلة:" بنت المليون والنصف مليون شهيد بعمرها ما تنهان، وإذا اجتمع القريب والبعيد على كسرها بإيدها الحرية تنجاب"، كما أرفقت منشورها بهاشتاغ "حرية"، "كرامة"، "امبراطورة".

نشير إلى أنّ "كاميليا ورد" هاجمت الفنانة الإماراتية "أحلام" عضو لجنة تحكيم "أراب ايدول"، عقب خروجها من البرنامج متهمة إياها بتزوير التصويت لإخراجها من البرنامج، وهو ما تسبب في حرب لازالت مشتعلة بينهما.

من جهة أخرى، طرحت "المرأة القطة" كما يلقبها جمهورها، سهرة الخميس، الإعلان الترويجي لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "أموته بإيديا"، وهو العمل الثاني لكاميليا في مشوارها الفني، الذي تستعد لاطلاقه في غضون أيام قليلة عبر أحد المتاجر الرقمية.