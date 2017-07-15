جولة لنجوى كرم في الجزائر بدءً من الجمعة المقبل

عبر حسابها الموثّق على "تويتر"، أعلنت "نجوى" عن افتتاح حفلاتها في الجزائر، سهرة الجمعة القادم في العاصمة، لتسافر بعدها إلى مدينة الجسور المعلّقة قسنطينة في اليوم الموالي (22 جويلية)، ثم ستحطّ الرحال بالغرب الجزائري، وتحديدا بمدينة وهران (24 جويلية)، لتختتم جولتها من مدينة سطيف، حيث ستحضر فعاليات مهرجان "جميلة" الدولي (26 جويلية).

وسيستمتع عشاق الفنّانة اللبنانية بباقة من أغانيها القديمة والجديدة، حيث طرحت "نجوى" مؤخّرا ألبومها الغنائي الذي حمل عنوان "منّي إلك" والذي حُظي بنجاح ملفت، وحقّق ملايين المشاهدات عبر "اليوتيوب".