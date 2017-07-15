المخرج راشدي يحضّر لفيلمين حول زاوية «سيدي عطا الله» ومقاومة «بن شهرة»

تواجد المخرج الكبير أحمد راشدي برفقة بطل فيلم «إبن باديس»، الفنان محمود سحيري، والموسيقار سليم ودادة، ومدير مسرح عنابة ومجموعة من الفنانين وحفيدة الشيخ «ابن باديس»، في أحد قصور «تاجموت» بولاية الأغواط، أين قام المخرج بزيارة ضريح «سيدي عطا الله».

وحسب مصادر «النهار»، فإن زيارة المخرج راشدي للمنطقة لم تكن من أجل السياحة، بل للتحضير لإنجاز فيلم وثائقي يؤرّخ لأكبر زاوية في المنطقة، التي ارتبط اسمها بـ«معزوزة» بنت «الداي بوشلاغم»، والتي تمّ اختطافها من طرف قراصنة في «مالطا»، وحُررت من قبل الولي الصالح «سيدي عطا الله»، إلى جانب عمل آخر حول سيرة بطل المقاومة في الصحراء، «الناصر بن شهرة».

وفي حديث خاص لـ»النهار»، قال المخرج راشدي إن الأغواط أعطت الكثير للثقافة والفن وللجزائر، وإنه حظيَ بترحيب وكرم من طرف أهل المنطقة «سيبقى وساما على صدرنا»، مضيفا أن زاوية «سيدي عطا الله» كانت في الطليعة عند تأسيس جمعية العلماء.

وكشف راشدي أنه بصدد التفكير والتحضير لفيلم وثائقي عن شخصية الولي الصالح «سيدي عطاء الله»، وآخر عن بطل المقاومة في الصحراء، «الناصر بن شهرة».

وقالت مصادر «النهار» إنه من بين الوجوه والفنانين المقترحين لتجسيد دور البطولة في العملين، الفنان يوسف السحري، لكونه ابن المنطقة ويجيد لكنة أهلها.