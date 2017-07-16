اتفاقية بين مهرجاني المسرح بمستغانم والقاهرة

على هامش فعاليات الطبعة الخمسين لمهرجان الهواة المتواصلة بمستغانم، أشرف محافظ الأخير "محمد نواري" والمدير العام لمهرجان القاهرة د. "عمرو دوّارة" على توقيع الاتفاقية إياها بحضور عدد من أعضاء المهرجانين وعدة ممثلين وفنانين.

وترمي هذه الاتفاقية إلى عمل الطرفين على "الارتقاء بمستوى الوعي الفني والمشاركة في تنمية المجتمع في كافة المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق توظيف كافة الخبرات الفنية والمسرحية والتجارب المسرحية الجديدة لاكتساب جمهور جديد".

وتضمنت هذه الاتفاقية ثمانية بنود تتيح للطرفين العمل معا على ترويج الثقافة المسرحية، ونشر ودعم قيم الإبداع بين فئات المجتمع كافة من خلال تنظيم ورشات تكوينية ودورات تدريبية وندوات ومهرجانات في مجالات المسرح المختلفة وتقديم عروض مشتركة يفعّلها الطرفان.

وتتيح هذه الاتفاقية الاستفادة من تبادل الخبرات فيما بينهما عن طريق تقديم بعض التجارب المسرحية المشتركة وذلك برعاية بعض الهيئات أو المؤسسات المسرحية في كل دولة من الدولتين، مع ترشيح عروض للمشاركة في المهرجانين.

واعتبر "نواري" الاتفاقية بمثابة "اللبنة الأولى لتفتح المهرجان على العالم الخارجي بعد نصف قرن على تأسيسه"، ورأى أنّ هذه الاتفاقية ستسمح مستقبلا بإنتاج أعمال بين الطرفين لترقية المسرح العربي، فضلا عن تكوين الفرق والممثلين الهاويين من الطرفين وغيرها".

وأبرز "نواري" أنّه سيتم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين توقيع اتفاقية بين مهرجاني مستغانم وشرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فضلا عن التفكير في إبرام اتفاقيات أخرى مع مهرجانات أخرى من تونس، المغرب، فلسطين، دبي وغيرها.

من جهته، قال د. "دوّارة": "تم وضع الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية في انتظار إعداد تفاصيل الأعمال التي لم نتفق عليها بعد" مشيرا إلى أن الاتفاقية تسمح بإنتاج عمل مشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال المسرح.

وأشار إلى أنّ مهرجان القاهرة استضاف خلال طبعاته السابقة لعدة فرق جزائرية، فضلا عن تكريم رموز المسرح الجزائري على غرار "فوزية آيت الحاج"، سيد أحمد أقومي والراحلين "كلثوم" و"امحمد بن قطاف" وغيرهم.