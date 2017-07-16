صراع العروش يشعل إيران !!!

يبالغ الإيرانيون في الحماسة لمسلسل "صراع العروش"، فمن أبطاله إله فارسي اسمه "آزور آهاي"، محارب انتصر على الظلام في معركة، سلاحه فيها "مبارك" من "رهلور"، أو "سيد الضوء".

في تقرير لــ "إيلاف"، أفيد أنّ الإيرانيين من محبي مسلسل "صراع العروش" بشوق يقترب من الجنون إلى افتتاح الموسم السابع والأخير من المسلسل الملحمي اليوم الأحد.

وظهرت في إيران صفحات بالفارسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مزينة بصور ومشاهد من عجائب قارة ويستيروس، بعضها زاد عدد متابعيها على 100 ألف شخص. ويستخدم جمهور المسلسل هذه المواقع لتبادل صور الممثلين ومقاطع فيديو لموسيقى المسلسل ومقدماته الترويجية.

وتهدي مواقع محتواها إلى جمهور المسلسل من الإيرانيين الذين يستطيعون تنزيل ترجمات فارسية لكتب "صراع العروش" الأصلية.

وقال موقع المونيتور الإلكتروني في الشرق الأوسط إن هناك مواقع ايرانية تمثل هذا اللون من الفنون التلفزيونية بمعناه الأوسع. كما أصبحت شارة المسلسل نغمة ذات شعبية واسعة بين مستخدمي الهواتف الخلوية في إيران.

تتباين الآراء في تفسير هيام الإيرانيين بصراع العروش. فمن أبطال كاتب المسلسل جورج آر. آر. مارتن إله فارسي اسمه آزور آهاي، وهو محارب انتصر على الظلام في معركة سلاحه فيها مبارك من رهلور، المعروف بلقب سيد الضوء.

ويرى الإيرانيون من محبي المسلسل أن هناك أوجه شبه بين مثل هذه العوالم الخيالية وأعمال أدبية فارسية رائدة، مثل قصيدة الشاهنامة أو ملحمة الملوك التي كتبها الشاعر الفارسي فردوسي بين 977 و1010.

ومن الأسباب الأخرى لشعبية المسلسل رامين جوادي، الألماني ذو الأصل الإيراني مؤلف موسيقى المسلسل. وحين كشف خبراء أسلحة في جامعة إيرانية عن إنتاج بندقية اقتحام جديدة أخيرًا قُدم السلاح الجديد على أنغام موسيقى صراع العروش.

وقال الإيراني محمد رضا، أحد المعجبين بالمسلسل، لموقع المونيتور، إن موسيقى المسلسل متقنة وحافلة بالمفاجآت "وحقيقة أن بعض أجزائها يستوحي تاريخًا حقيقيًا يجعلها حتى أقوى للإدمان عليها".

وبلغ حب الجمهور الإيراني للمسلسل حتى إنهم مستعدون للتفوق على نظرائهم الأميركيين في إيجاد أي وسيلة لمشاهدة حلقاته الأخيرة. يقول معجبون في إيران إنهم في الغالب يشاهدون المسلسل بعمليات تنزيل غير قانونية أو بتبادل مقاطع على يو إس بي مع أصدقاء.

وينظر نظام الملالي في إيران إلى المسلسلات التلفزيونية الأميركية والغربية على أنها غير إسلامية، وكثيرًا ما يلاحق الرقيب مشاهد معينة في مسلسل "صراع العروش" بوصفها مخلّة بالآداب العامة.