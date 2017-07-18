راغب علامة يعلّق على انسحاب كاظم الساهر من "ذا فويس"

وخلال مؤتمر صحفيّ نشّطه ضمن فعاليات المهرجان، لم يعلّق راغب على إمكانية مشاركته كلجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس" في حال عرض عليه الأمر واكتفى بالقول:"نحن نعيش اليوم في عصر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهناك نوع من الفلتان الإعلاميّ إذا صحّ القول، لذلك ليس كلّ ما يُقال صحيحاً، وما تراه صدّق نصفه، وما تسمعه لا تصدّق منه شيئاً".

وكان السوبر ستار قد أحيا حفلاً غنائياً ناجحاَ ضمن فعاليات "مهرجان زحلة الدّولي"، تفاعل معه الجمهور الذي حضر من كل أنحاء محافظة "البقاع" اللّبنانية، لإمضاء واحدة من أجمل أمسيات صيف هذا العام على الإطلاق، والتي امتدّت حتى ساعات الفجر الأولى.