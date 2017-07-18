شارل أزنافور .. أحبّ وردة الجزائرية وسأموت على المسرح

وأشار أزنافور إلى أنّه يحبّ الفنانة وردة من الجزائر، وكان والدها يملك مطعماً قريباً من مطعم والدي في باريس-فرنسا، مشيرا إلى أنّ نقل حبّه لها لأولاده فحين غنّت في الأولمبيا، أرسلتهم لمشاهدتها والتقوا بها في كواليس الحفلة. مضيفا بأنّه يحبّ الفنّان المصري فريد الأطرش.

وفي سياق آخر، عن اعتزاله للفن قال أزنافور أنه لن يعتزل الفن وسيظل يغنّي حتى يموت على المسرح.

يشار إلى أنّ شارل أزنافور فنان لم ينحصر فنه على الرومانسية فقط بل يجيد عدة أنواع غناء منها الكلاسيكي والايقاعي، على مدار السنين غنى جميع المواضيع الانسانية وليس فقط الحب والهيام، جعلنا نعيش أحلاما وأوجاعا وأفراحا ولطالما كانت أغانيه تواسينا بحزننا وبسعادتنا.