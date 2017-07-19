بعد تعرّضها للسخرية ..السلطانة هيام تعاود تعلّم التركية!

منذ إطلالة السلطانة "هيام" للمرة الأولى على الشاشات التركية، وهي تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب لغتها التركية الغريبة، في سلوك ناجم عن عيش "مريم" في ألمانيا واتقانها لغة الأخيرة، فضلا عن عدم اتقانها اللّغة التركية بشكل سليم، وهو ما جعلها عرضة للسخرية منذ بدايتها، الأمر الذي دفعها لاتّخاذ قرار معاودة تعلّم التركية.

وكشفت صحيفة "ميلييت" التركية أنّ النجمين التركيين "هالوق بيلجينار" و"طارق أونلو أوغلو" يقومان حاليًا بتعليم "أوزرلي" طريقة نطق الكلمات التركية بالشكل الصحيح.

وكانت "أوزرلي" واجهت العديد من الأزمات بسبب عدم اتقانها اللغة التركية.