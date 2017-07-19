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بعد تعرّضها للسخرية ..السلطانة هيام تعاود تعلّم التركية!

نشر يوم 2017/07/19 5310 0 إيمان.ض بعد تعرّضها للسخرية ..السلطانة هيام تعاود تعلّم التركية!
اتّخذت الممثلة التركية "مريم أوزرلي"، الأربعاء، عن اتخاذ قرار هام يقضي بتلقّي دروسًا في اللّغة التركية التي لم تتمكّن من اتقانها طوال السبع سنوات التي قضتها في تركيا منذ قدومها للمرة الأولى في نهاية عام 2010 بعد تلقي الفنانة التركية عرضًا لتجسيد شخصية السلطانة هيام في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان".

منذ إطلالة السلطانة "هيام" للمرة الأولى على الشاشات التركية، وهي تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب لغتها التركية الغريبة، في سلوك ناجم عن عيش "مريم" في ألمانيا واتقانها لغة الأخيرة، فضلا عن عدم اتقانها اللّغة التركية  بشكل سليم، وهو ما جعلها عرضة للسخرية منذ بدايتها، الأمر الذي دفعها لاتّخاذ قرار معاودة تعلّم التركية.

وكشفت صحيفة "ميلييت" التركية أنّ النجمين التركيين "هالوق بيلجينار" و"طارق أونلو أوغلو" يقومان حاليًا بتعليم "أوزرلي" طريقة نطق الكلمات التركية بالشكل الصحيح.

وكانت "أوزرلي" واجهت العديد من الأزمات بسبب عدم اتقانها اللغة التركية.

 

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