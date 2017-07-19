ميهوبي.. بلاوي أوصانا بزبانة وسننجز العمل مهما كان

في تصريحات لتليفزيون النهار، أفاد "ميهوبي" أنّه زار الفقيد منذ أيام قليلة في وهران، وأبلغه أنّه كتب نصّ "زبانة" لكنه لم يتمكّن من تسجيله في الأستوديو.

وأكّد "ميهوبي" أنّه دعا مدير الثقافة بولاية وهران "قويدر بوزيان" لضرورة العمل على تنفيذ الوصية وانجاز العمل مهما كانت الظروف الذي أصبح أمانة وسيعمل جاهدا ووفاءا ليرفع لروحه الطّاهرة.

الجزائر فقدت قامة هامة

أعرب "ميهوبي" عن حزنه العميق لفقدان الساحة الجزائرية "بلاوي هواري"، وأكّد الوزير أنّ الفن قد فقد قامة من قامات الفن الإبداع في الأغنية الجزائرية وهو واحد من الأسماء التي علت في سماء الفن الجزائري.

وفنّد "ميهوبي" أنّ "بلاوي" هو مدرسة حقيقية في تطوير وتجديد الأغنية الجزائرية خاصة الطابع الوهراني، وهو جسر الذي مر الكثير من التجارب الشابة، ونجح في الانتقال بالتراث من ايقاع ركيك إلى ايقاع محبّب للاذواق.

وقال الوزير أنّه كان على تواصل مستمر مع الراحل، وأنجز معه عملا فنيا في سنة 1984، مضيفا أنّ أكثر من سنة عنما تدهورت صحّته، ولقي كل الرعاية من طرف الدولة، حيث أمر الرئيس بوتفليقة بعلاجه في الخارج، إلاّ أنّ الراحل تردّد ورفض السفر وشكر الرئيس على العناية والاهتمام وبقي يعالج في وهران قريبا من عائلته وبيته وجيرانه، كما أدى المرحوم مناسك الحج في 2006 رفقة عدة فنانين بأمر من الرئيس بوتفليقة.

وأضاف "ميهوبي" أنّ "بلاوي الهواري" عُرف بحسّه الإنساني الراقي، وكان يستقبل الناس ويتحدث باستمرار في مستقبل الأغنية الجزائرية وكان يقدم نصائحه للشباب، ولدى زيارته في بيته منذ أيام للإطمئنان على صحته "كان صبورا أمام القضاء والقدر".

يُشار إلى أنّ بلاوي الهواري من مواليد 23 جانفي 1926، وعُرف بطبعه الوهراني من خلال أغانيه الشهيرة منها " المرسم، حمامة، بختة..وغيرها". وحظي المرحوم بمنح وسام الإستحقاق من طرف الرئيس بوتفليقة إلى جانب نخبة من الفنانين.