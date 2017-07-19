كنزة مرسلي تترحم على روح بلاوي الهواري

عبّرت مرسلي عن حزنها وأسفها لفقدان الساحة الفنية الجزائرية قامة الفن الجزائري، وكتبت في تغريدة على (تويتر):" بقلوب ملؤها الرضا، وملؤها الحزن على الفراق، نترحم على عميد الأغنية_الوهرانية الفنان القدير بلاوي_الهواري إنا لله وإنا إليه راجعون".