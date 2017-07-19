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كنزة مرسلي تترحم على روح بلاوي الهواري

نشر يوم 2017/07/19 744 0 إيمان.ض كنزة مرسلي تترحم على روح بلاوي الهواري
ترّحمت الفنّانة الجزائرية "كنزة مرسلي" خريجة "ستار أكاديمي" في موسمه العاشر، اليوم الأربعاء، على روح الفنان الكبير "بلاوي هواري" الذي وافته المنية فجر الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاما.

 عبّرت مرسلي عن حزنها وأسفها لفقدان الساحة الفنية الجزائرية قامة الفن الجزائري، وكتبت في تغريدة على (تويتر):" بقلوب ملؤها الرضا، وملؤها الحزن على الفراق، نترحم على عميد الأغنية_الوهرانية الفنان القدير بلاوي_الهواري إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

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